На кордоні з Молдовою відновив роботу КПП, який закривали після атаки "Шахедами"

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні України й Молдови відновив роботу після російського удару.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, пише "Європейська правда".

Вдень 26 серпня у ДПСУ повідомили, що КПП "Виноградівка – Вулканешти" відновив роботу та здійснює пропуск громадян і транспортних засобів.

Молдовську сторону повідомили про відновлення пропускних операцій.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти".

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що це вже третій російський удар по пунктах перетину кордону між Україною і Молдовою за останні два тижні.

Перед тим минулого тижня Росія атакувала сусідній КПП "Табаки".