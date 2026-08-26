На кордоні з Молдовою відновив роботу КПП, який закривали після атаки "Шахедами"
Новини — Середа, 26 серпня 2026, 17:58 —
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні України й Молдови відновив роботу після російського удару.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, пише "Європейська правда".
Вдень 26 серпня у ДПСУ повідомили, що КПП "Виноградівка – Вулканешти" відновив роботу та здійснює пропуск громадян і транспортних засобів.
Молдовську сторону повідомили про відновлення пропускних операцій.
Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти".
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що це вже третій російський удар по пунктах перетину кордону між Україною і Молдовою за останні два тижні.
Перед тим минулого тижня Росія атакувала сусідній КПП "Табаки".
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