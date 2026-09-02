Вадефуль закликає до нових санкцій проти РФ за інцидент в Лейпцигу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Європейський Союз запровадити нові санкції проти Росії після того, як Берлін звинуватив Москву у гібридній атаці з дронами в аеропорту Лейпцига.

Слова Вадефуля цитує Die Zeit, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Німеччини перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС повідомив, що на засіданні будуть висунуті широкі пропозиції щодо нових санкцій. Вадефуль висловив припущення, що санкції торкнуться "значної кількості осіб".

"Росія спровокувала ескалацію і тепер Росія мусить змиритися з цими наслідками", – заявив він під час зустрічі зі своїми європейськими колегами в ірландському приморському місті Віклоу.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Йдеться про інцидент 4 серпня, коли в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

Низка країн ЄС викликали російських дипломатів на знак протесту.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.