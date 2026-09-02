Вадефуль призывает к введению новых санкций против РФ из-за инцидента в Лейпциге

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Европейский Союз ввести новые санкции против России после того, как Берлин обвинил Москву в гибридной атаке с использованием дронов в аэропорту Лейпцига.

Слова Вадефуля цитирует Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Германии перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС сообщил, что на заседании будут выдвинуты широкие предложения по новым санкциям. Вадефуль высказал предположение, что санкции затронут "значительное количество лиц".

"Россия спровоцировала эскалацию, и теперь ей придется смириться с этими последствиями", – заявил он во время встречи со своими европейскими коллегами в ирландском приморском городе Уиклоу.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Речь идет об инциденте 4 августа, когда в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов".

Ряд стран ЕС вызвали российских дипломатов в знак протеста.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.