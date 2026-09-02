ЄС та кілька країн викликали російських дипломатів через інцидент у Лейпцигу

Європейський Союз та кілька держав-членів викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу, відповідальність за яку Німеччина поклала на Москву.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії заявила, що її дипломатична служба викликала посла Росії в Брюсселі через інцидент в Лейпцигу.

На цій зустрічі міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що викликав російського тимчасового повіреного в Парижі для висловлення протесту. Він також запропонував запровадити нові санкції проти РФ, зокрема проти її "тіньового флоту".

Глава МЗС Нідерландів Том Берендсен повідомив про виклик російського посла та назвав інцидент в Лейпцигу "неприйнятним".

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у вівторок на платформі X заявив, що викликав посла РФ.

"Цей напад є черговим у довгій серії неприйнятних вторгнень на територію інших країн ЄС та членів НАТО протягом останніх місяців…Операція з використанням вибухівки на європейській території є надзвичайно серйозним ворожим актом. Росія не може вважати, що може проводити такі операції в наших країнах без наслідків", – зазначив він.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.