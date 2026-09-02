Посли ЄС відклали продовження санкцій проти росіян до 9 вересня, дедлайн – 15 вересня

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 2 вересня, не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України, і переніс розгляд питання на 9 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

Посли держав ЄС у Брюсселі не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч російських компаній та фізичних осіб; термін дії обмежень завершується 15 вересня.

"2 вересня відбулося обговорення послами держав ЄС у Брюсселі продовження санкційного режиму за порушення територіальної цілісності України. Coreper вирішив повернутися до цього питання через тиждень", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він нагадав, що вказані обмежувальні заходи стосуються понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Інше джерело "Європейської правди" повідомило, що проблемою стала позиція Словаччини, яка не готова продовжувати індивідуальні санкції терміном на рік, як пропонує Ірландське головування, а підтримує традиційне продовження на шість місяців.

Від ще одного джерела стало відомо, що Словаччина також запропонувала вилучити з санкційного списку кілька імен росіян, які наразі не оприлюднюються.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 червня Рада Євросоюзу продовжила дію обмежувальних економічних заходів ЄС у зв’язку з триваючими діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні, ще на 12 місяців – до 31 липня 2027 року.

Раніше на саміті Європейської ради 18 червня лідери ЄС уперше від початку російської агресії погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Попередній термін у пів року дозволяв окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Як відомо, за прем’єрства Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок. Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.