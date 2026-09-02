Послы ЕС отложили продление санкций против россиян до 9 сентября, дедлайн – 15 сентября

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 2 сентября, не смог договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины, и перенес рассмотрение вопроса на 9 сентября.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Послы стран ЕС в Брюсселе не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч российских компаний и физических лиц; срок действия ограничений истекает 15 сентября.

"2 сентября в Брюсселе состоялось обсуждение послами стран ЕС вопроса о продлении санкционного режима за нарушение территориальной целостности Украины. Coreper решил вернуться к этому вопросу через неделю", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Он напомнил, что указанные ограничительные меры касаются более 3 тысяч физических и юридических лиц.

Другой источник "Европейской правды" сообщил, что проблемой стала позиция Словакии, которая не готова продлевать индивидуальные санкции сроком на год, как предлагает ирландское председательство, а поддерживает традиционное продление на шесть месяцев.

От еще одного источника стало известно, что Словакия также предложила исключить из санкционного списка несколько имен россиян, которые пока не разглашаются.

Как сообщала "Европейская правда", 25 июня Совет Евросоюза продлил действие экономических ограничительных мер ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, еще на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года.

Ранее на саммите Европейского совета 18 июня лидеры ЕС впервые с начала российской агрессии согласились продлить экономические санкции против России на 12 месяцев, а не на 6, как было до сих пор. Предыдущий срок в полгода давал отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться по этому поводу. Это изменение стало возможным после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Как известно, при премьерстве Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок. Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.