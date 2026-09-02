Словацький уряд схвалив приєднання до компенсаційної комісії для України попри погрози РФ

Уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо приєднання до Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, з приводу якої Міністерство закордонних справ Росії зверталося до Словаччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Словаччина планувала приєднатися до конвенції раніше, але прем’єр-міністр Роберт Фіцо зрештою відкликав свій підпис. Проте він переглянув свою позицію, про що свідчить прийняте в середу рішення уряду.

Роберт Фіцо підтвердив, що переговори з цього питання були призупинені минулого тижня за його вказівкою.

У середу після засідання уряду в Нітрі прем’єр-міністр заявив, що "це цілком нормально", коли інша держава висловлює незгоду з тим чи іншим рішенням.

"Так, це правда, вчора я дізнався від нашого посла про інформацію з російської сторони, що їм не подобається ця конвенція про комісію з претензій", – визнав Фіцо, якого цитує Teraz.sk.

Водночас він відкинув "істерику опозиції", яка, на його думку, спостерігається в цьому випадку. "Минулого тижня ми призупинили переговори з цього питання, щоб з’ясувати деякі деталі, а сьогодні ми це схвалили", – заявив він.

Він наголосив, що створення комісії з розгляду претензій передбачено конвенцією Ради Європи і, хоча подальші рішення комісії не мають обов’язкової сили, він охарактеризував цю конвенцію як сильний політичний жест.

Приєднання Словаччини до конвенції все ще потребує ратифікації парламентом.

Напередодні словацький політик від опозиційної партії "Свобода і солідарність" (SAS) Іван Новотний заявив, що Росія могла змусити уряд Роберта Фіцо не приєднуватися до Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

За словами Новотного, у липні цього року Словаччина мала підписати Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Однак прем'єр-міністр Роберт Фіцо зрештою відкликав підпис. За словами політика з SaS, за цим кроком стояла Росія, яка вдалася до погроз Братиславі.

Нагадаємо, Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії у межах інституційної системи Ради Європи є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, поряд із Реєстром збитків.

Документ було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз – рекордна кількість. З країн ЄС документ не підписали Словаччина, Угорщина та Болгарія.