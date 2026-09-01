У Словаччині заявили, що РФ погрожувала їм через угоду про компенсаційну комісію для України

Росія могла змусити уряд Роберта Фіцо у Словаччині не приєднуватися до Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це заявив словацький політик від опозиційної партії "Свобода і солідарність" (SAS) Іван Новотний в інтерв’ю Aktuality.sk, пише "Європейська правда".

За словами Новотного, у липні цього року Словаччина мала підписати Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, хоча й не ратифікувати її.

Однак прем'єр-міністр Роберт Фіцо зрештою відкликав підпис. За словами політика з SaS, за цим кроком стояла Росія, яка вдалася до погроз Братиславі.

За словами політика, 10 липня у словацькому посольстві в Москві нібито пролунали слова, що якщо Словаччина підпише угоду, Росія сприйме це як "ворожий крок".

З офіційного сайту уряду Словаччини також випливає, що це питання мало бути обговорено 26 серпня. Однак дискусію було перервано. Новотний стверджує, що під час засідання слово взяв прем’єр-міністр Фіцо і без обговорення оголосив, що вони переходять до наступного пункту.

Опозиційний політик стверджував, що отримав інформацію про погрози з Москви від джерела в Міністерстві закордонних справ, а згодом перевірив її ще в одного джерела зі словацьких дипломатичних кіл.

На запитання журналістів, чи розглядає він можливість вжиття правових заходів у відповідь на цю інформацію, Новотний відповів, що наразі ні.

"У цій конкретній справі ми поки що не розглядаємо юридичні кроки, але уважно стежимо за тим, що тут можна спостерігати систематичне зниження обороноздатності Словаччини. Якщо у нас виникнуть конкретні підозри, що це відбувається свідомо за участю іноземної держави, Росії, ми подамо кримінальну скаргу за державну зраду", – сказав він.

"Тим часом я закликаю всіх чесних людей у дипломатичних колах зберігати докази співпраці з Росією. Вони знадобляться нам під час можливого майбутнього розслідування", – додав Новотний.

Нагадаємо, Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії у межах інституційної системи Ради Європи є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, поряд із Реєстром збитків.

Документ було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз – рекордна кількість. З країн ЄС документ не підписали Словаччина, Угорщина та Болгарія.

30 квітня Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії у межах інституційної системи Ради Європи ратифікувала Верховна Рада України. Окрім України, Конвенцію також ратифікували Норвегія, Ірландія, Естонія, Латвія, Литва та Ісландія.

Конвенція набере чинності після її ратифікації 25 зацікавленими сторонами.