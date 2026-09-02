Правительство Словакии одобрило предложение о присоединении к Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины, в связи с которой Министерство иностранных дел России обращалось к Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Словакия планировала присоединиться к конвенции ранее, но премьер-министр Роберт Фицо отозвал свою подпись. Однако он пересмотрел свою позицию, о чем свидетельствует принятое в среду решение правительства.

Роберт Фицо подтвердил, что переговоры по этому вопросу были приостановлены на прошлой неделе по его указанию.

В среду после заседания правительства в Нитре премьер-министр заявил, что "это вполне нормально", когда другое государство выражает несогласие с тем или иным решением.

"Да, это правда, вчера я узнал от нашего посла об информации от российской стороны, что им не нравится эта конвенция о комиссии по претензиям", – признал Фицо, которого цитирует Teraz.sk.

В то же время он отверг "истерику оппозиции", которая, по его мнению, наблюдается в данном случае. "На прошлой неделе мы приостановили переговоры по этому вопросу, чтобы выяснить некоторые детали, а сегодня мы это одобрили", – заявил он.

Он подчеркнул, что создание комиссии по рассмотрению претензий предусмотрено конвенцией Совета Европы и, хотя дальнейшие решения комиссии не имеют обязательной силы, он охарактеризовал эту конвенцию как сильный политический жест.

Присоединение Словакии к конвенции все еще требует ратификации парламентом.

Накануне словацкий политик из оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SAS) Иван Новотный заявил, что Россия могла заставить правительство Роберта Фицо не присоединяться к Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

По словам Новотного, в июле этого года Словакия должна была подписать Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Однако премьер-министр Роберт Фицо в итоге отозвал подпись. По словам политика из SaS, за этим шагом стояла Россия, которая прибегла к угрозам в адрес Братиславы.

Напомним, Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии в рамках институциональной системы Совета Европы является вторым компонентом международного компенсационного механизма, наряду с Реестром ущерба.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда его подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество. Из стран ЕС документ не подписали Словакия, Венгрия и Болгария.