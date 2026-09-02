Ще кілька країн ЄС викликали російських дипломатів через інцидент у Лейпцигу

Кілька держав-членів Європейського Союзу викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу, відповідальність за яку Німеччина поклала на Москву.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на відповідні заяви.

Міністерство закордонних справ Фінляндії засудило "небезпечні та безвідповідальні" дії Росії, а також викликало російського посла.

"На дії Росії буде надано рішучу та чітку відповідь", – йдеться у заяві.

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка заявив, що висновки Німеччини щодо атаки безпілотника на аеропорт "Лейпциг/Галле" є тривожними й до них слід ставитися серйозно.

Він наголосив, що планує обговорити це питання з чеськими спецслужбами найближчими днями та зазначив, що викликав до себе посла Росії в Чехії Анну Пономарьову.

Також російського посла викликали Швеція, Португалія й Данія.

"Російського посла викликано на бесіду до Міністерства закордонних справ. Німеччина заявила, що Росія стоїть за невдалою гібридною атакою в Лейпцигу. Ми стоїмо пліч-о-пліч у НАТО та ЄС. Ми непохитні у нашій підтримці України та у зміцненні нашої колективної обороноздатності", – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Цього ж дня Європейський Союз та Франція, Бельгія та Нідерланди викликали представників посольств Росії.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.