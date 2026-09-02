Еще несколько стран ЕС вызвали российских дипломатов из-за инцидента в Лейпциге

Несколько государств-членов Европейского Союза вызвали представителей посольств России в связи с гибридной атакой в Лейпциге, ответственность за которую Германия возложила на Москву.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие заявления.

Министерство иностранных дел Финляндии осудило "опасные и безответственные" действия России, а также вызвало российского посла.

"На действия России будет дан решительный и четкий ответ", – говорится в заявлении.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что выводы Германии относительно атаки беспилотника на аэропорт "Лейпциг/Халле" вызывают тревогу и к ним следует относиться серьезно.

Он подчеркнул, что планирует обсудить этот вопрос с чешскими спецслужбами в ближайшие дни, и отметил, что вызвал к себе посла России в Чехии Анну Пономареву.

Также российского посла вызвали Швеция, Португалия и Дания.

"Российского посла вызвали на беседу в Министерство иностранных дел. Германия заявила, что за неудачной гибридной атакой в Лейпциге стоит Россия. Мы стоим плечом к плечу в НАТО и ЕС. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и в укреплении нашей коллективной обороноспособности", – сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

В тот же день Европейский Союз, а также Франция, Бельгия и Нидерланды вызвали представителей посольств России.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов".

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.