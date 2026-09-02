Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією відновив роботу після удару РФ

У середу, 2 вересня, міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні відновив роботу після російського удару.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, пише "Європейська правда".

У ДПСУ заявили, що наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі.

Українські прикордонники повідомили про відновлення роботи пункту пропуску своїх колег з Румунії.

Як писали, у ніч проти 1 вересня російські ударні БпЛА типу "Шахед" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", внаслідок чого він зупинив роботу.

Перед тим під ударом опинився автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні України й Молдови, він вже відновив роботу.