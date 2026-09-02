Паромный пограничный пункт "Орловка" на границе с Румынией возобновил работу после удара со стороны РФ

В среду, 2 сентября, международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе возобновил работу после российского удара.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, пишет "Европейская правда".

В ГПСУ заявили, что в настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Украинские пограничники сообщили о возобновлении работы пункта пропуска своим коллегам из Румынии.

Как сообщалось, в ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка", в результате чего он прекратил работу.

Ранее под ударом оказался автомобильный пункт пропуска "Виноградовка" на границе Украины и Молдовы, он уже возобновил работу.