Рубио: США ведут переговоры с Украиной о лицензиях на производство ракет для Patriot

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Украиной о предоставлении лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире программы The Brian Kilmeade Show в среду, 2 сентября, сообщает Госдепартамент, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что наличие лицензии на производство не решит насущных потребностей Украины, поскольку, по его словам, даже после получения лицензии развертывание производства такого сложного вооружения и строительство соответствующих заводов может занять годы.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. И, как я уже говорил, это не является немедленным решением. Ведь наращивание производства, даже при наличии лицензии, – это процесс, требующий нескольких лет на строительство соответствующих заводов. Ведь речь идет об чрезвычайно сложном оружии. Поэтому сейчас это обсуждается. Возможно, это даст результат, но на самом деле это не решит ту краткосрочную проблему, на которую они указывают", – добавил госсекретарь США.

Стоит отметить, что 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

Также, по информации FT, президент США Трамп отказал Владимиру Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.