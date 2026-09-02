Як крах криптобіржі може стати "чорним лебедем" для польських політиків

У Польщі вибухнув гучний фінансовий скандал, що може вдарити по топполітиках.

Польська прокуратура почала розслідування щодо керівництва криптобіржі Zondacrypto, яке звинувачують у масштабному шахрайстві.

Вже зараз очевидно, що ця історія має й політичний вимір, оскільки Zondacrypto була щедрим спонсором, і не тільки легальним. Зокрема, за подарунок від криптобіржі було затримано голову Олімпійського комітету Польщі Радослава Песевича.

Це затримання обіцяє стати не останнім, оскільки Zondacrypto не шкодувала грошей на зміцнення політичної підтримки, зокрема – фінансуючи польських правих.

Про справу і її можливі наслідки – в статті Юрія Панченка і Станіслава Желіховського Навроцький під тиском криптоскандалу: чи витримає рейтинг президента нову порцію компромату. Далі – стислий її виклад.

Підозри щодо криптобіржі Zondacrypto висловлювали вже давно, проте у 2026 році ситуація набула нового масштабу.

Біржа зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема зі значним скороченням біткоїн-резервів та труднощами клієнтів із виведенням коштів. Польські правоохоронці розпочали масштабне розслідування, у межах якого проводили обшуки, вилучали електронну техніку і великі масиви цифрових даних. Кількість заяв клієнтів обчислюється тисячами.

Звинувачення у масштабному шахрайстві вже висунули керівнику криптобіржі Пшемиславу Кралу. За даними медіа, він зараз активно співпрацює зі слідством – тому можна припустити, що головні скандали навколо Zondacrypto ще попереду. І вже немає сумнівів, що справа торкнеться самої верхівки політичної еліти Польщі.

Першою ластівкою тут стало затримання 27 серпня працівниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю голови Олімпійського комітету Польщі Радослава Песевича. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди від керівництва Zondacrypto. Це не лише коштовні подарунки (у справі фігурує годинник вартістю близько 40 тисяч євро), але й інсайдерська інформація, завдяки якій спортивний функціонер зумів вивести свої кошти напередодні краху біржі.

Цей скандал може призвести навіть до відсторонення польських спортсменів від олімпійських змагань. Але водночас це вказує, що нитки справи ведуть до політичної еліти Польщі.

І це може мати дуже значні політичні наслідки.

Адже Дональд Туск, посилаючись на закритий звіт польських спецслужб, стверджує про докази зв’язків Zondacrypto з російським кримінальним середовищем, а також зі спецслужбами РФ.

Втім, гучний скандал вдарив навіть і по самому Туску – через те, що прем’єр опублікував футболку, отриману від молодих футболістів гданського клубу Lechia, з логотипом Zondacrypto.

Пртоте зафіксованих зв'язків криптобиржи із польською опозицією набагато більше – Zondacrypto підтримувала чимало проєктів, пов’язаних насамперед із консервативним середовищем. ,

Зокрема – фінансувала проведення у Польщі американської консервативної конференції CPAC, яка стала одним із майданчиків для польської правиці. Спонсорувала криптобіржа й ще один її рупор – телеканал Republika.

А також проєкти різних правих партій.

Проте найбільше офіційної підтримки отримала ключова опозиційна політсила "Право і справедливість".

Важливо наголосити, що наявність спонсорських або організаційних контактів сама по собі не доводить незаконного фінансування партії чи політичної корупції. Однак тепер ці зв’язки стали предметом уваги прокуратури та фактором політичної боротьби.

Ситуація стає вкрай небезпечною для президента Польщі Кароля Навроцького.

Якщо слідству вдасться дістати переконливі свідчення змови польської правиці із Zondacrypto, "тефлоновість" Навроцького – коли скандали не впливають на його рейтинг – може добігти кінця.

А для польської правиці цей скандал може стати "чорним лебедем", що знищить її шанси на перемогу в парламентській кампанії 2027 року.

Докладніше – Юрія Панченка і Станіслава Желіховського Навроцький під тиском криптоскандалу: чи витримає рейтинг президента нову порцію компромату.