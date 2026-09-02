Как крах криптобиржи может стать "черным лебедем" для польских политиков

В Польше разразился громкий финансовый скандал, который может ударить по топ-политикам.

Польская прокуратура начала расследование в отношении руководства криптобиржи Zondacrypto, которое обвиняют в масштабном мошенничестве.

Уже сейчас очевидно, что эта история имеет и политическую составляющую, поскольку Zondacrypto была щедрым спонсором, причем не только легальным. В частности, за подарок от криптобиржи был задержан председатель Олимпийского комитета Польши Радослав Песевич.

Этот арест обещает стать не последним, поскольку Zondacrypto не жалела денег на укрепление политической поддержки, в частности – финансируя польских правых.

О деле и его возможных последствиях – в статье Юрия Панченко и Станислава Желиховского Навроцкий под давлением криптоскандала: выдержит ли рейтинг президента новую порцию компромата. Далее – краткое изложение статьи.

Подозрения в отношении криптобиржи Zondacrypto высказывались уже давно, однако в 2026 году ситуация приобрела новый размах.

Биржа столкнулась с серьезными проблемами, в частности со значительным сокращением биткоин-резервов и трудностями клиентов с выводом средств. Польские правоохранительные органы начали масштабное расследование, в рамках которого проводили обыски, изымали электронную технику и большие массивы цифровых данных. Количество заявлений клиентов исчисляется тысячами.

Обвинения в масштабном мошенничестве уже выдвинуты руководителю криптобиржи Пшемыславу Кралу. По данным СМИ, он сейчас активно сотрудничает со следствием – поэтому можно предположить, что главные скандалы вокруг Zondacrypto ещё впереди. И уже нет сомнений, что дело коснется самой верхушки политической элиты Польши.

Первой ласточкой здесь стало задержание 27 августа сотрудниками Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью председателя Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды от руководства Zondacrypto. Речь идет не только о дорогостоящих подарках (в деле фигурируют часы стоимостью около 40 тысяч евро), но и об инсайдерской информации, благодаря которой спортивный функционер сумел вывести свои средства накануне краха биржи.

Этот скандал может привести даже к отстранению польских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Но в то же время это указывает на то, что нити дела ведут к политической элите Польши.

И это может иметь весьма серьезные политические последствия.

Ведь Дональд Туск, ссылаясь на закрытый отчет польских спецслужб, утверждает, что имеются доказательства связей Zondacrypto с российской криминальной средой, а также со спецслужбами РФ.

Впрочем, громкий скандал ударил даже по самому Туску – из-за того, что премьер опубликовал фотографию футболки с логотипом Zondacrypto, полученной от молодых футболистов гданьского клуба "Лехия".

Однако зафиксированных связей криптобиржи с польской оппозицией гораздо больше – Zondacrypto поддерживала немало проектов, связанных прежде всего с консервативной средой.

В частности, она финансировала проведение в Польше американской консервативной конференции CPAC, которая стала одной из площадок для польских правых. Криптобиржа также спонсировала ещё один её рупор – телеканал Republika.

А также проекты различных правых партий.

Однако наибольшую официальную поддержку получила ключевая оппозиционная политическая сила "Право и справедливость".

Важно подчеркнуть, что наличие спонсорских или организационных контактов само по себе не доказывает незаконного финансирования партии или политической коррупции. Однако теперь эти связи стали предметом внимания прокуратуры и фактором политической борьбы.

Ситуация становится крайне опасной для президента Польши Кароля Навроцкого.

Если следствию удастся получить убедительные доказательства сговора польских правых с Zondacrypto, "тефлоновость" Навроцкого – когда скандалы не влияют на его рейтинг – может подойти к концу.

А для польских правых этот скандал может стать "чёрным лебедем", который уничтожит их шансы на победу в парламентской кампании 2027 года.

Подробнее – Юрий Панченко и Станислав Желиховский Навроцкий под давлением криптоскандала: выдержит ли рейтинг президента новую порцию компромата.