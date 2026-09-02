У Польщі фермер знайшов понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової

У Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Знахідку виявили у Плонському повіті, лише за 20 метрів від господарських будівель.

Серед знайденого були боєприпаси до стрілецької зброї, ручні гранати, снаряди для гранатометів, детонатори та інші небезпечні предмети.

На місце одразу викликали саперів із військової частини, які вилучили та ізолювали небезпечні знахідки.

Загалом, як зазначається, фахівці виявили 271 патрон до стрілецької зброї, 109 ручних гранат, 174 снаряди для гранатометів, 56 детонаторів та ще 100 інших небезпечних предметів.

Фото: RMF24

Нагадаємо, у Німеччині діти під час гри на території кемпінгу знайшли гранату часів Другої світової війни.

Нещодавно у Варшаві під час будівельних робіт в районі Воля виявили понад 20 нерозірваних боєприпасів – через знахідки евакуюють людей із двох будівель.