У Варшаві знайшли два десятки нерозірваних боєприпасів, евакуюють людей
У Варшаві під час будівельних робіт в районі Воля виявили понад 20 нерозірваних боєприпасів – через знахідки евакуюють людей із двох будівель.
Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".
Відомо, що небезпечні знахідки, ймовірно, походять з часів Другої світової війни.
"Ми отримали повідомлення про виявлення 22 нерозірваних боєприпасів на будівництві на перехресті вулиць Гжибовської та Желязної. Необхідно було евакуювати людей з двох будівель. Ми забезпечуємо охорону території", – повідомила старша комісарка Марта Суловська з районного відділу поліції Волі.
У районі виявлення боєприпасів перекрили рух транспорту та пішоходів. На місці працюють сапери.
Через обмеження руху транспорту маршрут змінили декілька міських автобусів.
Нагадаємо, у Німеччині діти під час гри на території кемпінгу знайшли гранату часів Другої світової війни.
А в травні на півночі Австрії діти зазнали поранень після того, як під їхнім багаттям вибухнув "воєнний артефакт".