В Польше фермер обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой

В Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Находка была обнаружена в Плонском уезде, всего в 20 метрах от хозяйственных построек.

Среди найденного были боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты, снаряды для гранатометов, детонаторы и другие опасные предметы.

На место сразу вызвали саперов из воинской части, которые изъяли и изолировали опасные находки.

В общей сложности, как отмечается, специалисты обнаружили 271 патрон к стрелковому оружию, 109 ручных гранат, 174 снаряда для гранатометов, 56 детонаторов и ещё 100 других опасных предметов.

Фото: RMF24

Напомним, в Германии дети во время игры на территории кемпинга нашли гранату времён Второй мировой войны.

Недавно в Варшаве во время строительных работ в районе Воля обнаружили более 20 неразорвавшихся боеприпасов – из-за находок эвакуируют людей из двух зданий.