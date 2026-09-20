В правительстве Турции заявляют, что выдвигали России и Украине предложения по зерновому соглашению

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации в Чёрном море.

Об этом министр сказал в интервью NTV, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Турции признал, что Анкара направила украинской и российской сторонам предложения по деэскалации в Черном море и ожидает ответа. В то же время он не уточнил деталей этих предложений.

"Сейчас, кажется, несколько сложно добиться долгосрочного результата. Будем ли мы продолжать войну, разрушительный характер которой все стороны достаточно хорошо осознают и которая сейчас постепенно затихает, или найдем разумный компромисс и скажем: "Давайте больше не уничтожать друг друга"? Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Мы видим, что если зерно, собранное с полей, не поступит на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью", – предупредил Фидан.

Министр напомнил, что в 2022 году при содействии Турции и ООН Россия и Украина договорились о разблокировании черноморских портов и безопасном экспорте украинского зерна.

"На самом деле несколько лет назад мы заключили соглашение, которое впоследствии было нарушено, но, несмотря на это, существовала фактически функционирующая система – стороны не вмешивались. Однако сейчас они активно вмешиваются друг в дела друга. В частности, они наносят удары по портам и всем видам морской деятельности", – отметил чиновник.

"Честно говоря, мы пытаемся довести это дело до логического завершения. В данном случае сложно согласовать позиции сторон, опираясь на уроки, извлечённые в ходе реализации предыдущего соглашения", – добавил Фидан.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходим механизм, который бы обеспечил безопасность коммерческих морских перевозок в Чёрном море в условиях российско-украинской войны.

В начале августа Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьёзные ранения.

После этого СМИ сообщили, что Турция ограничивает движение некоторых коммерческих судов в Чёрном море из-за обеспокоенности большим количеством атак в этом регионе.