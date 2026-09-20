Україна та Румунія підписали меморандум про посилення співпраці у транспортному сполученні

Україна та Румунія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів, який передбачає розвиток транспортного сполучення та прикордонної інфраструктури.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає "Європейська правда".

Підписання документа відбулося у рамках Карпатського економічного форуму між міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником та Іонелем Скріоштяну, державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії.

Як зазначається, в основі меморандуму – оновлена Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури між країнами, яка враховує нові потреби та виклики у контексті забезпечення перевезень вантажів та пасажирів.

Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під’їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах.

Окремий напрям співпраці – розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Україна та Румунія планують збільшувати пропускну спроможність наявних пунктів пропуску та розвивати нові сполучення. Оновлена стратегія охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями.

"Румунський напрямок є надзвичайно важливим для української логістики в умовах повномасштабної війни…Нам важливо збільшити пропускну спроможність кордону та створити для українського бізнесу стабільні й передбачувані маршрути до Європейського Союзу та румунських портів", – зазначив український міністр.

Наступним етапом, як очікується, стане перехід до реалізації визначених інфраструктурних проєктів та залучення фінансування для їх виконання.

Як повідомлялося, український уряд розпорядився запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" в Закарпатській області.

Наприкінці липня в уряді заявили, що будівництво КПП "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" переходить на фінальний етап, а відкрити його планують ще до завершення робіт.

Створення нового КПП анонсували на початку 2024 року.