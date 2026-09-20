Украина и Румыния подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере транспортного сообщения

Украина и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в целях обеспечения надежного транзита украинских товаров, который предусматривает развитие транспортного сообщения и приграничной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает "Европейская правда".

Подписание документа состоялось в рамках Карпатского экономического форума между министром восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николаем Калашником и Ионелем Скриоштяну, государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии.

Как отмечается, в основе меморандума лежит обновленная Стратегия развития приграничной инфраструктуры между странами, которая учитывает новые потребности и вызовы в контексте обеспечения перевозок грузов и пассажиров.

Речь идет о модернизации и развитии автомобильных пунктов пропуска и подъездных дорог, укреплении железнодорожного сообщения, упрощении процедур контроля на границе, а также расширении возможностей для перевалки украинских грузов в румынских портах.

Отдельное направление сотрудничества – развитие совместной пограничной инфраструктуры. Украина и Румыния планируют увеличивать пропускную способность существующих пунктов пропуска и развивать новые маршруты. Обновленная стратегия охватывает 17 пунктов пропуска, из которых 10 являются новыми предложениями.

"Румынское направление чрезвычайно важно для украинской логистики в условиях полномасштабной войны… Нам важно увеличить пропускную способность границы и создать для украинского бизнеса стабильные и предсказуемые маршруты в Европейский Союз и румынские порты", – отметил украинский министр.

Следующим этапом, как ожидается, станет переход к реализации определенных инфраструктурных проектов и привлечение финансирования для их выполнения.

Как сообщалось, украинское правительство распорядилосьзапустить новый автомобильный пункт пропускана границе с Румынией "Белая Церковь – Сигету-Мармаций" в Закарпатской области.

В конце июля в правительстве заявили, что строительство КПП "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" переходит в финальную стадию, а открыть его планируют еще до завершения работ.

Создание нового КПП анонсировали в начале 2024 года.