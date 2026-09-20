У партії Бернема не вважають, що його минулі коментарі про Трампа зіпсують зустріч лідерів

Міністерка у справах жінок та рівності та голова Лейбористської партії Британії Бріджит Філіпсон запевнила, що попередні критичні коментарі прем’єра Енді Бернема на адресу президента США Дональда Трампа не завадять майбутній зустрічі лідерів.

Її слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що Бернем зустрінеться з Трампом на початку наступного тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Лідери вже провели кілька телефонних розмов, але особиста зустріч має відбутися вперше.

До вступу на посаду прем’єра Британії Бернем неодноразово критично висловлювався про чинного американського президента. У 2021 році він заявив, що "будь-який політик, який приділяв Трампу хоч трохи уваги, зараз мав би соромитися". Бернем також казав, що Трампа не хочуть бачити у Великому Манчестері, мером якого був британський прем’єр.

Коли Філіпсон запитали про минулі коментарі Бернема, вона відповіла: "Послухайте, я вважаю, що те, що ви щойно описали, – це політика. Президент це знає, це… далеко не поодинокий випадок".

Міністерка запевнила, що це не завадить налагодити добрі відносини між лідерами.

"Люди висловлюватимуть різні думки з різних питань у різні моменти. І це не заважає налагодити міцні відносини", – стверджувала Філіпсон.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

Представники Даунінг-стріт послалися на слова прем’єр-міністра Енді Бернема, висловлені в середу в Палаті громад, про те, що він "буде дотримуватися її (Угоди Страсної п’ятниці) на 100%".