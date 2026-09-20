В партии Бернема не считают, что его предыдущие комментарии о Трампе испортят встречу лидеров

Министр по делам женщин и равенства, а также лидер Лейбористской партии Великобритании Бриджит Филипсон заверила, что предыдущие критические комментарии премьера Энди Бернема в адрес президента США Дональда Трампа не помешают предстоящей встрече лидеров.

Ее слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что Бернем встретится с Трампом в начале следующей недели в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лидеры уже провели несколько телефонных разговоров, но личная встреча состоится впервые.

До вступления в должность премьера Великобритании Бернем неоднократно критически высказывался в адрес действующего американского президента. В 2021 году он заявил, что "любой политик, уделявший Трампу хоть немного внимания, сейчас должен был бы стыдиться". Бернем также говорил, что Трампа не хотят видеть в Большом Манчестере, мэром которого был британский премьер.

Когда Филипсон спросили о прошлых комментариях Бернема, она ответила: "Послушайте, я считаю, что то, что вы только что описали, – это политика. Президент это знает, это… далеко не единичный случай".

Министр заверила, что это не помешает наладить хорошие отношения между лидерами.

"Люди будут высказывать разные мнения по разным вопросам в разные моменты. И это не мешает наладить прочные отношения", – утверждала Филипсон.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что "очень хотел бы" увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остается под британским управлением.

Представители Даунинг-стрит сослались на слова премьер-министра Энди Бернема, высказанные в среду в Палате общин, о том, что он "будет соблюдать её (Соглашение Страстной пятницы) на 100%".