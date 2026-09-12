У прем'єра Британії відреагували на заяви Трампа про об'єднання Ірландії

Даунінг-стріт відреагувала на коментарі Трампа про те, що він "був би радий" бачити об’єднану Ірландію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Представники Даунінг-стріт, 10, послалися на слова прем’єр-міністра Енді Бернема, висловлені в середу в Палаті громад, про те, що він "буде дотримуватися її (Угоди Страсної п’ятниці) на 100%".

У середу Бернем додав, що "питання про референдум щодо кордону" має вирішувати міністр у справах Північної Ірландії "тоді, коли в країні буде досягнуто чіткого консенсусу – коли громадська думка зміниться настільки, що це питання доведеться розглянути".

"Угода Страсної п’ятниці", яка поклала край 30-річному конфлікту в Північній Ірландії дозволяє міністру у справах Північної Ірландії оголосити референдум щодо кордону, якщо з’явиться ймовірність того, що більшість жителів Північної Ірландії проголосує за об’єднання з Ірландією.

Під час такого референдуму жителі Північної Ірландії голосуватимуть за те, чи хочуть вони залишитися частиною Сполученого Королівства, чи об’єднатися з Республікою Ірландія.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

У суботу Дональд Трамп прибув з дводенним візитом до Ірландії.