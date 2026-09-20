Опитування: понад половина поляків незадоволена роботою Туска

Останні опитування громадської думки в Польщі свідчать, що прем’єр-міністр країни Дональд Туск не є популярним серед більшості населення.

Про це йдеться в опитуванні від United Surveys by IBRiS, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Опитування громадської думки свідчить, що 54,3% опитаних негативно оцінюють його діяльність на посаді глави уряду.

Загалом, як зазначається, 30,7% респондентів висловилися про прем’єр-міністра "дуже негативно", а ще 23,6% оцінили його "дещо негативно".

Водночас лише 37,4% опитаних висловили позитивну думку щодо його роботи. Серед них 12,2% оцінили його "однозначно добре", а 25,2% – "дещо добре", ще 8,3% респондентів не визначилися.

Опитування було проведено 4–6 вересня 2026 року компанією United Surveys by IBRiS на замовлення Wirtualna Polska. Опитування проводилося за допомогою змішаного методу (CAWI/CATI) на репрезентативній вибірці з 1000 повнолітніх поляків.

На початку серпня писали, що понад половина поляків негативно оцінює діяльність правлячої коаліції під керівництвом Туска.

Варто зауважити, що нещодавно Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.