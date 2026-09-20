Опрос: более половины поляков недовольны работой Туска

Последние опросы общественного мнения в Польше показывают, что премьер-министр страны Дональд Туск не пользуется популярностью среди большинства населения.

Об этом говорится в опросе, проведенном United Surveys by IBRiS, сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Опрос общественного мнения показывает, что 54,3% опрошенных негативно оценивают его деятельность на посту главы правительства.

В целом, как отмечается, 30,7% респондентов высказались о премьер-министре "очень негативно", а ещё 23,6% оценили его "несколько негативно".

В то же время лишь 37,4% опрошенных высказали положительное мнение о его работе. Среди них 12,2% оценили его "однозначно хорошо", а 25,2% – "достаточно хорошо", ещё 8,3% респондентов не определились.

Опрос был проведен 4–6 сентября 2026 года компанией United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska. Опрос проводился с помощью смешанного метода (CAWI/CATI) на репрезентативной выборке из 1000 совершеннолетних поляков.

В начале августа сообщалось, что более половины поляков негативно оценивают деятельность правящей коалиции под руководством Туска.

Стоит отметить, что недавно Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.