У Румунії знешкодили уламки безпілотника, виявлені біля узбережжя

Вранці в неділю, 20 вересня, бойові водолази-сапери Військово-морських сил Румунії провели операцію зі знешкодження уламків безпілотного літального апарата в районі Гріндул-Чітук у повіті Констанца.

Про це повідомило Міністерство оборони країни у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зазначається, що напередодні, 19 вересня, берегова охорона звернулася до Міністерства національної оборони з проханням перевірити об’єкт – ймовірно, уламок безпілотного літального апарата – виявлений у повіті Констанца.

Наступного дня, 20 вересня, група з розмінування провела стандартні процедури знешкодження

У Міноборони наголосили, що район було убезпечено, і небезпеки для населення та морського судноплавства немає.

12 вересня писали, що у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре у Сучавському повіті Румунії було знайдено розбитий дрон.

А перед тим на пляжі у Румунії також знайшли уламки безпілотника.