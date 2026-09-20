У Румунії знешкодили уламки безпілотника, виявлені біля узбережжя
Вранці в неділю, 20 вересня, бойові водолази-сапери Військово-морських сил Румунії провели операцію зі знешкодження уламків безпілотного літального апарата в районі Гріндул-Чітук у повіті Констанца.
Про це повідомило Міністерство оборони країни у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
Зазначається, що напередодні, 19 вересня, берегова охорона звернулася до Міністерства національної оборони з проханням перевірити об’єкт – ймовірно, уламок безпілотного літального апарата – виявлений у повіті Констанца.
Наступного дня, 20 вересня, група з розмінування провела стандартні процедури знешкодження
У Міноборони наголосили, що район було убезпечено, і небезпеки для населення та морського судноплавства немає.
12 вересня писали, що у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре у Сучавському повіті Румунії було знайдено розбитий дрон.
А перед тим на пляжі у Румунії також знайшли уламки безпілотника.