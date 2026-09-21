В партії Мерца відкидають можливість його відставки попри провал на земельних виборах

В блоці ХДС/ХСС відкидають спекуляції щодо кадрових питань стосовно канцлера та лідера партії Фрідріха Мерца.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник голови фракції ХДС у Бундестазі Гюнтер Крінгс, якого цитує Die Zeit.

Крінгс вказав, що було б безвідповідально говорити про альтернативи главі уряді, "не маючи можливості довести, що після цього ми дійсно опинимося в кращому становищі".

"Серйозно обговорювати альтернативи можна лише тоді, коли хтось зможе пояснити, чому під його керівництвом справи йтимуть краще. Наразі я цього не бачу", – сказав Крінгс.

Як відомо, у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія завершили підрахунок голосів на земельних виборах (ландтаг); остаточні дані свідчать, що найбільшу підтримку серед виборців отримала ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Тим часом ХДС отримав 4,9% голосів і не подолав п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до земельного парламенту.

Сам Фрідріх Мерц назвав "катастрофою" результат його партії на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Читайте також статтю "Європейської правди": Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.