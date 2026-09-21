У США розповіли, яка тема стане головною у виступі Трампа на Генасамблеї ООН

Президент Дональд Трамп планує використати свій майбутній виступ на Генасамблеї ООН, щоб обґрунтувати необхідність не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол США при ООН Майк Волц, якого цитує Fox News.

Президент також розповість про заходи адміністрації щодо Гази, зокрема про 20-пунктний мирний план, зазначив Волу.

У рамках візиту Трампа до ООН відбудеться зустріч із лідерами шести арабських країн Перської затоки на тлі того, як Вашингтон обмірковує свої наступні кроки у конфлікті з Іраном.

Волц зазначив, що у Трампа також заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїсі.

Повідомляли, що згідно з новим дослідженням Конгресу США, рішення президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.

Також у звіті наголосили, що війна вичерпала запаси боєприпасів, на відновлення яких може знадобитися п’ять років або більше, що знижує здатність збройних сил реагувати на черговий великий конфлікт. Це перегукується з дослідженням генерального інспектора Пентагону, який заявив, що промислова база не встигає заповнювати дефіцит боєприпасів.