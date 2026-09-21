Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм американським візаві Дональдом Трампом: вони домовилися про зустріч у Нью-Йорку.

Про це український президент повідомив увечері 20 вересня у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, його майбутня зустріч із Трампом у Нью-Йорку "може багато змінити". Український президент запевнив: "дипломатична динаміка є".

Під час розмови Зеленський подякував Трампу за візит його спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ.

"Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один", – зазначив він.

Також Зеленський повідомив про наявність ідей "щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей".

"Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки. Подякував президенту Америки за підписання закону Ліндсі Грема. Ми згодні всі: мир повинен бути", – додав український президент.

Варто зауважити: раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленського не було серед світових лідерів, із якими американський лідер планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.