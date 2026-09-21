У спецслужбах Чехії, Латвії та Швеції очікують на посилення провокацій РФ

Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій у Європі, при цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО.

Про це вони сказали у різних інтерв’ю для The Guardian, пише "Європейська правда".

Голова чеської служби безпеки BIS Міхал Коуделка вважає, що окрім посилення активності безпілотників, частиною планів Кремля може бути й невелике вторгнення на територію НАТО, що межує з Росією.

"Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу", – сказав він.

За його словами, цей сценарій може реалізуватися вже за "місяці, а не роки". Водночас він наголосив: "багато людей роблять усе можливе, щоб цього не сталося".

Коуделка також зазначив, що чинна російська тактика полягає в "ескалації з метою деескалації", причому Кремль прагне тиснути на слабкі місця західних суспільств, щоб приглушити їхню підтримку військових зусиль України.

"Вони вважають, що якщо ескалація буде достатньою, то європейські країни вирішать не підтримувати Україну", – сказав він.

Водночас представники трьох балтійських країн, що межують з територією Росії, висловлюються обережніше щодо перспективи вторгнення чи іншої серйозної ескалації, посилаючись на виснажені ресурси Москви в Україні та застерігаючи, що роздування перспективи нападу може зіграти на руку Кремлю.

Зокрема таку думку поділяє генеральний директор латвійської служби державної безпеки VDD Нормундс Межвієц.

"Ми не бачимо ознак неминучого нападу", – сказав він.

Втім, Межвієц визнав, що є ознаки того, що Москва готується до більш рішучих дій у Європі, але зазначив, що не ясно, чи ці плани є просто частиною стратегії дестабілізації.

На його думку, загалом добре, що Західна Європа усвідомила загрозу з боку Росії.

"До 2022 року ми постійно попереджали наших західноєвропейських партнерів про загрозу з боку Росії, але здебільшого до нас не прислухалися. У 2022 році підхід наших партнерів змінився. Вони сказали, що, виявляється, балтійці та поляки мали рацію", – сказав гендиректор VDD.

На думку голови військової розвідки та служби безпеки Швеції Томаса Нільссона, наразі немає "жодних ознак того, що в Москві серйозно розглядають можливість реальних переговорів".

"На мою думку, вони все ще вважають, що зможуть досягти своїх стратегічних цілей, тому просто розігрують театральну виставу під назвою "переговори", – додав він.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

ЗМІ писали, що Франція готується до гібридних атак Росії, спрямованих на її інфраструктуру, які можуть відбутися вже наступної осені.



