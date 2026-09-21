Качинський заявив, що Україна хотіла створити з Польщею єдину державу і так втягнути у війну

Голова польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що після початку повномасштабної війни Росії влада в Києві сподівалась втягнути Польщу у війну та хотіла створення з нею "єдиної держави".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Качинського наводить Rzeczpospolita.

Цими вихідними Качинський взяв участь у Конгресі молоді під назвою "Молодь для Польщі завтрашнього дня", що відбувся в Августові. Під час зустрічі Качинський зазначив, що на початку повномасштабної війни Україна очікувала від Польщі дій, на які, за його словами, та не могла погодитися.

"Українці іноді очікували речей, на які ми з різних причин, про які я не можу говорити, не могли погодитися. Зазвичай вдавалося знайти такий вихід, щоб тоді підтримувалися добрі польсько-українські відносини", – сказав Качинський.

Він додав, що згодом відносини почали складатися інакше.

"Але тут треба чітко сказати, що українці змінили свою концепцію. Мені здається, що спочатку вони мали дещо дивну концепцію, що втягнуть нас у цю війну навіть заради створення єдиної держави. Виступ Зеленського в Сеймі саме в цьому напрямку йшов", – заявив голова партії "Право і справедливість".

Качинський вважає, що Україна могла помилково оцінювати можливості Польщі на першому етапі російського вторгнення.

"Польща, навіть якби була дуже войовничою країною, практично не мала жодних реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну. Інша сторона цього не помічала, можливо, через ту добру репутацію, яку ми мали серед росіян", – сказав він.

15 березня 2022 року, менш ніж через три тижні після початку повномасштабного російського вторгнення, тодішній віцепрем’єр Ярослав Качинський вирушив до української столиці разом із прем’єром Матеушем Моравецьким та прем’єрами Чехії й Словенії. Вони стали першими іноземними лідерами, які відвідали Київ після початку вторгнення.Тоді Качинський заявив, що Україна потребує не лише солідарності, а й конкретних дій міжнародної спільноти. Він виступив за миротворчу місію НАТО або ширшу міжнародну місію в Україні.

Варто зазначити, 11 березня 2022 року Володимир Зеленський звернувся із виступом до польського Сейму. У ньому він сказав, що Україна і Польща мають історичну місію зупинити загрозу з боку РФ. Про створення єдиної держави із Польщею у промові, текст якої викладено на сайті ОПУ, не йшлося.