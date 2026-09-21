ЄС може продовжити санкції на 36 місяців в обмін на вилучення Усманова та Фрідмана

Дипломати держав ЄС у Брюсселі розглядають компромісний варіант продовження індивідуальних санкцій проти Росії, який полягає у вилученні зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана, на чому наполягають Словаччина та Франція, в обмін на продовження санкцій на 36 місяців.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від кількох європейських дипломатів на умовах анонімності.

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) наразі розглядає пропозицію Ірландського головування щодо продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 36 місяців.

У той самий час Словаччина продовжує наполягати на вилученні зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Франція – також підтримує вилучення Алішера Усманова, посилаючись на національні інтереси.

За інформацією джерел "ЄвроПравди", можливо, буде затверджений компромісний варіант: вилучення Усманова та Фрідмана в обмін на 36 місяців дії санкційного режиму.

Також зі списку можуть вилучити ще двох осіб, згідно з відповідним рішенням суду, але про це наразі інформації бракує.

Засідання Coreper, яке має фіналізувати рішення щодо продовження санкційного режиму, розпочалося о 15:00 за київським часом – як завжди, у закритому форматі.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.