Прем’єра Норвегії викликали на слухання щодо справи Епштейна у парламенті

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре як колишній міністр закордонних справ має з’явитися на слухання у парламенті щодо справи скандального американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це у коментарі NRK радник комітету Крістіан Хаугеланд із Комітету з контролю та конституційних питань Стортингу (парламенту), інформує "Європейська правда".

За його словами, Стьоре має з’явитись 30 вересня – у перший день дводенних парламентських слухань з цього приводу.

Також колишній міністр закордонних справ (2013-2017 рр.) Борге Бренде з’явиться на слуханнях у перший день разом із своєю наступницею на посаді Іне Еріксен Сьорейде.

Чинний міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде і Аннікен Хуйтфельдт, яка очолювала МЗС Норвегії з 2021 по 2023 рік, з’являться на слуханнях другого дня, 1 жовтня.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Одні з найбільших викриттів стосувалися справи колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем’єра Норвегії Турбйорна Ягланда, якого підозрюють у корупції та зловживанні службовим становищем.

Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт.

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