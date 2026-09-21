МЗС Молдови засудило проведення виборів до Держдуми РФ у Придністровʼї

Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило проведення Російською Федерацією 18–20 вересня виборів до Держдуми у придністровському регіоні Молдови без згоди конституційних органів влади в Кишиневі.

Про це йдеться у заяві молдовського МЗС 21 вересня, повідомляє "Європейська правда".

У заяві сказано, що проведені вибори стали порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова, та що вони суперечать принципам міжнародного права.

За словами МЗС Молдови, Російська Федерація неодноразово отримувала інформацію про те, що відкриття виборчих дільниць у Придністров’ї не може відбуватися без згоди конституційних органів влади Республіки Молдова.

Водночас російська сторона була поінформована про те, що громадяни Російської Федерації можуть реалізувати своє право голосу на виборчих дільницях, створених на території, що контролюється конституційними органами влади, з дотриманням відповідних процедур.

"Міністерство закордонних справ ще раз наголошує, що проведення виборчих процесів іншою державою у Придністров’ї не має юридичних наслідків і жодним чином не може вплинути на міжнародно-правовий статус цього регіону як невід’ємної частини Республіки Молдова", – сказано у заяві.

Республіка Молдова залишає за собою право вживати необхідних дипломатичних заходів і продовжуватиме співпрацювати з міжнародними партнерами з метою захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

У невизнаному Придністров'ї у неділю, 20 вересня, відкрили виборчі дільниці для виборів до Державної думи Росії, попри протест конституційних органів влади Молдови.

На початку вересня призначеного посла Росії Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ Молдови та вручили йому ноту протесту.