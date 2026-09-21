Глава МЗС Литви: російські вибори не булі ані вільними, ані справедливими
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував вибори до російської Держдуми, зокрема їх проведення на окупованих територіях України.
Про це міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що ці так звані вибори "не були ані вільними, ані справедливими".
"Опозицію змусили замовкнути, незалежні голоси були придушені, спостерігачам ОБСЄ було відмовлено у доступі", – зазначив Будріс.
Окремо литовський міністр розкритикував проведення виборів на окупованих територіях України, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права.
"Ми ніколи не визнаємо ці результати", – підкреслив він.
Як відомо, у Росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходили парламентські "вибори". Міжнародні спостерігачі повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці.
Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України.
Уряд Німеччини назвав ці триденні вибори "інсценованою подією".
А глава європейської дипломатії Кая Каллас пропонує санкції проти осіб, які сприяли проведенню виборів до російської Держдуми на окупованих територіях України.