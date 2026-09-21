Качиньский заявил, что Украина хотела создать с Польшей единое государство и втянуть её в войну

Председатель польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что после начала полномасштабной войны со стороны России власти в Киеве надеялись втянуть Польшу в войну и хотели создать с ней "единое государство".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Качиньского приводит Rzeczpospolita.

В эти выходные Качиньский принял участие в Конгрессе молодежи под названием "Молодежь для Польши завтрашнего дня", который состоялся в Августове. Во время встречи Качиньский отметил, что в начале полномасштабной войны Украина ожидала от Польши действий, на которые, по его словам, та не могла согласиться.

"Украинцы иногда ожидали вещей, на которые мы по разным причинам, о которых я не могу говорить, не могли согласиться. Обычно удавалось найти такой выход, чтобы тогда сохранялись хорошие польско-украинские отношения", – сказал Качиньский.

Он добавил, что впоследствии отношения начали складываться иначе.

"Но здесь нужно четко сказать, что украинцы изменили свою концепцию. Мне кажется, что сначала у них была несколько странная концепция, что они втянут нас в эту войну даже ради создания единого государства. Выступление Зеленского в Сейме шло именно в этом направлении", – заявил лидер партии "Право и справедливость".

Качиньский считает, что Украина могла ошибочно оценивать возможности Польши на первом этапе российского вторжения.

"Польша, даже если бы была очень воинственной страной, практически не имела никаких реальных вооружённых сил. Она не могла вступить в войну. Другая сторона этого не замечала, возможно, из-за той хорошей репутации, которой мы пользовались среди россиян", – сказал он.

15 марта 2022 года, менее чем через три недели после начала полномасштабного российского вторжения, тогдашний вице-премьер Ярослав Качиньский отправился в украинскую столицу вместе с премьером Матеушем Моравецким и премьерами Чехии и Словении. Они стали первыми иностранными лидерами, посетившими Киев после начала вторжения. Тогда Качиньский заявил, что Украина нуждается не только в солидарности, но и в конкретных действиях международного сообщества. Он выступил за миротворческую миссию НАТО или более широкую международную миссию в Украине.

Стоит отметить, что 11 марта 2022 года Владимир Зеленский выступил с речью перед польским Сеймом. В ней он сказал, что Украина и Польша несут историческую миссию по сдерживанию угрозы со стороны РФ. О создании единого государства с Польшей в речи, текст которой опубликован на сайте ОПУ, речь не шла.