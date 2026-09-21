Як в Раді Європи пропонують забрати в Росії її заморожені активи та чи спрацює ця ідея

З наближенням осені Євросоюзу довелося повертати на порядок денний питання використання заморожених активів російського Центробанку. Дефіцит коштів на оборону України на цей та наступний роки вимагають залучення обсягу коштів, близького до вже виділеної позики на 90 млрд євро. "Європейська правда" вже розповідала, які ідеї обговорюють в ЄС.

Та одночасно практична пропозиція про те, як передати Україні російські активи, прозвучала зі Страсбурга, з Ради Європи (РЄ). Там запропонували передати Києву кошти РФ за рішенням суду, а саме – Європейського суду з прав людини.

Про деталі цієї ініціативи – в статті адвоката, директора Центру Дністрянського Івана Городиського Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ. Далі – стислий її виклад.

Рада Європи від самого початку російської агресії зайняла рішучу проукраїнську позицію.

Проте питання конфіскації саме російських суверенних активів тривалий час перебувало поза фокусом діяльності Ради як міжнародної організації – напевно через те, що важелів у цій сфері РЄ не мала.

Організація не дотична ані до зберігання російських грошей (більша частина активів Центробанку РФ, нагадаємо, перебуває у Бельгії, у депозитарії Euroclear), ані до рішень щодо їхнього юридичного статусу.

Органи Ради Європи можуть тут лише давати незобов’язуючі рекомендації, що вони часом і робили.

Але на початку вересня Юридичний комітет ПАРЄ затвердив звіт, висновки якого закликають до активнішої ролі Ради в процесі конфіскації.

Головна ідея звіту Тоні Вона (член ПАРЄ від Сполученого Королівства) полягає в тому, щоб держави-члени використали російські активи, які заблоковані у їхніх юрисдикціях, для виконання рішень ЄСПЛ в частині виплати компенсацій – "сатисфакцій" у термінології Суду. Йдеться у першу чергу про рішення у міждержавних справах між Україною та Росією, а також про інші рішення, за якими Росія не виплатила сатисфакцію.

З метою забезпечення такого використання він пропонує створити спеціальний Цільовий фонд Ради Європи, до якого були б передані ці активи, або ж виконувати рішення ЄСПЛ в цій частині на рівні держав-членів, що могло б потребувати внесення змін до національного законодавства держав-членів або ж прийняття окремої рекомендації Комітету міністрів РЄ з цього приводу.

Ідея використати російські активи для виконання рішень Європейського суду з прав людини не є принципово новою – вона вже звучала у минулі роки. Однак вперше це питання опинилося на розгляді однієї з інституцій Ради Європи.

Можливість використання активів РФ для виконання рішень ЄСПЛ викликає сумніви в експертів. Такий підхід, за експертною оцінкою, потребував би або ж політичних рішень на рівні окремих держав-членів РЄ, які прагнутимуть виконати рішення, або ж внесення змін до самої Європейської конвенції з прав людини (що нереально, бо потребуватиме ратифікації змін до цього міжнародного договору), або ж окремого рішення Комітету міністрів Ради Європи.

Це пов’язане не лише зі страхом щодо реакції Кремля – така практика могла б бути поширена на інші випадки, в обхід процедур, які досі використовували у Європейській конвенції з прав людини.

Та якщо хоча б певний прогрес на цьому шляху буде досягнутий, це може стати "криголамом" на шляху до використання російських суверенних активів для компенсації Україні.

Наразі суми сатисфакцій, які присуджені ЄСПЛ, є невеликими відносно загальної суми активів. Але у практиці ЄСПЛ є ухвалення і мільярдних рішень – наприклад, щодо компенсації компанії ЮКОС на суму 1,86 млрд євро.

Проте шанси на використання активів через ЄСПЛ видаються невеликими.

Рішення на шляху до цього залежать не лише від Страсбурга, де знаходиться Рада Європи – а в першу чергу від Брюсселя. Загальна проблема залишається незмінною – це не брак юридичних інструментів чи аргументів, а відсутність політичної волі приймати складні рішення в головних європейських столицях.

Докладніше – в матеріалі Івана Городиського Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ.