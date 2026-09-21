ЗМІ дізнались, про що Зеленський хоче поговорити з Трампом у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський на зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом планує обговорити, зокрема попередні зустрічі з Віткоффом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни.

Про це "Суспільному" розповіло джерело в Офісі президента України, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо "енергетичної теми".

Крім цього, Зеленський і Трамп порушуватимуть питання пакета "зимової підтримки", зокрема, надання Україні додаткової ППО.

Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до систем Patriot в Україні.

За словами джерела, зустріч Трампа із Зеленським запланована на 22 вересня.

Повідомляли, що президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовились про особисту зустріч на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Глава МЗС України Андрій Сибіга раніше висловлював думку, що одним з головних результатів зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку може стати досягнення енергетичного та морського перемир’я.