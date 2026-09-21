ЄС прагне потроїти потужності своїх центрів обробки даних протягом семи років

Європейський Союз має на меті потроїти потужність своїх центрів обробки даних протягом наступних семи років, намагаючись наздогнати США та Китай у сфері штучного інтелекту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Будівництво центрів обробки даних викликало бурхливу реакцію по всій території США, де місцеві мешканці часто скаржаться на енергомісткі системи штучного інтелекту, що призводять до зростання вартості електроенергії. Це гаряча політична тема напередодні проміжних виборів у листопаді.

ЄС заявив, що його програма надаватиме громадськості інформацію про споживання води та енергії об’єктами потужністю понад 500 кВт, які вже зобов’язані звітувати про ключові показники ефективності перед ЄС.

"Потрійне збільшення потужності наших центрів обробки даних не може означати потроєння навантаження на наші енергомережі, а також зростання рахунків за воду та електроенергію", – заявила віцепрезидентка Європейської комісії з питань екологічного переходу Тереза Рібера.

Як і у випадку з побутовою технікою, рейтингова система класифікуватиме центри обробки даних за кольоровою шкалою, де "А" (зелений) означатиме найвищу ефективність, а "G" (червоний) – найнижчу, згідно з даними Єврокомісії.

За словами представників Комісії, для заохочення передових практик при визначенні рейтингу враховуватиметься внесок центрів обробки даних у роботу енергосистеми, зокрема повторне використання відпрацьованого тепла та розширення потужностей з виробництва чистої енергії.

"Ефективні, гнучкі, що працюють на додатковій чистій енергії та повторно використовують відпрацьоване тепло – саме так центри обробки даних стають активом для енергетичної трансформації ЄС", – додала Рібера.

Центри обробки даних поки що не стали гострою політичною проблемою в ЄС, оскільки блок значно відстає від Сполучених Штатів у розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.

Також повідомлялось, що основні інституції ЄС заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.