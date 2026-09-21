Єврокомісар вважає, що Литва має вдосконалити свою ППО для відбиття масованих атак дронів

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс вважає, що система виявлення повітряних загроз в Литві все ще має чимало недоліків і має бути посилена для протидії масованим атакам.

Слова єврокомісара цитує LRT, пише "Європейська правда".

Кубілюс привітав успішне збиття винищувачами НАТО дрона над Литвою, яке відбулося минулого тижня. Водночас єврокомісар зазначив, що протиповітряна оборона країни все ще має деякі прогалини.

"Добре, що вдалося збити дрон, але згадаймо, що вчора ввечері було оголошено тривогу через те, що пролітала зграя птахів, і спочатку вважалося, що це дрон. Це означає, що наша система виявлення – радари та інші системи, які ми використовуємо, – поки що не дозволяє нам впевнено та гарантовано визначити, коли наш повітряний простір дійсно перетинає дрон, що прилітає звідкись, і щодо якого потім вже треба думати, як збити", – заявив Кубілюс.

За словами посадовця, Литві слід налагодити систему виявлення та індикації, "яка б дозволяла бачити як окремий дрон, так і давала гарантію, що у разі, якщо летітиме 100 дронів, ми їх також побачимо".

Водночас єврокомісар зазначив, що не впевнений, чи Литва наразі приділяє цьому достатньо уваги. Він нагадав, що Єврокомісія готова допомогти державам східного флангу у зміцненні протиповітряної оборони.

"Не знаю, скільки уваги Литва приділяє цьому сьогодні. Про це дійсно варто подумати. Ми готові допомогти, заохочуємо прикордонні держави від Балтійського моря до Чорного моря реалізувати так званий проєкт охорони кордону, який охоплював би й те, що ми умовно називали "дроновим кордоном". Але тут уже потрібен комплексний підхід, оскільки стрімке розгортання таких систем у кризовій ситуації вимагає рішень уже зараз", – пояснив Кубілюс.

Литовський міністр оборони Робертас Каунас заявив, що дрон, збитий 15 вересня в повітряному просторі Литви, був російським, однак його ціллю була Україна.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що дронам, які залітають на територію його країни, чи інших країн Балтії, можуть навмисно дозволяти відхилятися від курсу.