Польща отримала чергову партію модернізованих танків Abrams

До Польщі прибула нова партія американських танків M1 Abrams в найсучаснішій модифікації.

Про це в X повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає "Європейська правда".

Міністр оборони повідомив про прибуття чергової партії танків M1A2SEPv3 Abrams.

Як зазначив Косіняк-Камиш, вже незабаром 35 танків увійдуть до складу 18-ї механізованої дивізії Збройних сил Польщі.

Do Polski 🇵🇱 dotarła kolejna partia 🇺🇸 czołgów M1A2SEPv3 Abrams.



Już wkrótce 35 czołgów trafi na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej.



Wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego i konsekwentnie modernizujemy Siły Zbrojne RP. Nowoczesny sprzęt, wyszkoleni żołnierze i… pic.twitter.com/IYMLQGDi5E – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 21, 2026

"Ми зміцнюємо оборонний потенціал польських Збройних сил і послідовно модернізуємо Збройні сили Республіки Польща. Сучасна техніка, добре підготовлені військові та боєготовність – це основи безпеки Польщі", – написав міністр.

У грудні минулого року у польському Міноборони повідомляли про прибуття з США до Польщі 32 танків Abrams M1A2SEPv3. Окрім нових зразків, на озброєнні польської армії вже стоїть 116 танків Abrams попередніх версій.

На додаток до двох версій американського танка Abrams армія Польщі використовує німецький Leopard 2, корейський K2, а також радянський Т-72 і його польську модернізацію PT-91 Twardy.

У травні Польща підписала контракт з американською корпорацією Honeywell про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams.

Цього місяця Польща та США підписали угоду в рамках американської програми Foreign Military Financing (FMF), яка передбачає кредитні гарантії на придбання озброєння на 4 млрд доларів.