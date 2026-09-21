Макрон підтримав статус асоційованого членства в ЄС для Канади

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею того, щоб Канада стала першим асоційованим членом Європейського Союзу.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Макрон та глава уряду Канади Марк Карні зустрілися на острові Сен-П’єр і Мікелон, французькій території поблизу узбережжя Ньюфаундленду, де Францію та Канаду розділяють лише кілька кілометрів.

"Ми цілком підтримуємо цей курс на зближення з Європейським Союзом – як асоційованого члена Союзу, як зазначила президентка (Єврокомісії. – Ред.), так і як повноправного члена європейської спільноти", – сказав Макрон французькою мовою, стоячи поруч із Карні.

"У найближчій точці Канаду та Францію розділяє лише кілька кілометрів. Наші цінності ще ближчі", – сказав Карні французькою мовою.

Підтримка з боку Макрона пролунала через кілька днів після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС.

Карні підтримав цю перспективу та стверджував, що тісніші зв’язки з Європою нададуть Канаді більше альтернатив і зроблять її менш вразливою до економічного тиску з боку будь-якої окремої країни.

Президент США Дональд Трамп після того взявся погрожувати ЄС новими митами.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Австралія та Нова Зеландія також могли б стати "асоційованими членами" ЄС.