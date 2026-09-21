У Венеції розглядають підвищення туристичного збору до 30 євро

Венеція розглядає можливість розширення сфери застосування туристичного в’їзного збору, подовження терміну його дії протягом року та підвищення щоденної ставки аж до 30 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Член муніципальної ради Мікеле Дзуйна зазначив, що нинішній збір у розмірі від 5 до 10 євро є занадто низьким, щоб запобігти надмірному туризму, але додав, що нова ставка на 2027 рік має бути обговорена та узгоджена з урядом.

"Нинішній збір у розмірі 5–10 євро є доступним практично для всіх; ризик полягає в тому, що він вже не має того стримуючого ефекту, який повинен мати цей захід", – сказав Дзуйна у недільному випуску регіональної щоденної газети Il Gazzettino.

У коментарях, які в понеділок поширили національні ЗМІ, посадовець зазначив, що "навіть йшлося про (підвищення до) 50 євро", але додав, що влада може зупинитися на максимальному зборі в розмірі 30 євро.

Туристичний збір, що застосовується лише до одноденних відвідувачів, був запроваджений у 2024 році. Ті, хто бронює квитки заздалегідь, сплачують нижчу ставку, а також існує кілька винятків, зокрема для дітей віком до 14 років.

У 2026 році збір діяв у певні дні з 3 квітня по 26 липня з 8:30 до 16:00 і приніс до міської скарбниці понад 5,2 млн євро від продажу трохи менше ніж 680 тисяч вхідних квитків.

Нагадаємо, у лютому в іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір, що зробило його одним з найвищих у Європі.