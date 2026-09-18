Учасники "Карпатського саміту" заявили про готовність щороку проводити зустрічі

За підсумками першого "Карпатського саміту", глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини ухвалили підсумкову декларацію.

Про це пише "Європейська правда".

Як свідчить декларація, країни-учасники мають намір забезпечувати взаємодію між державами регіону, інституціями Євросоюзу та іншими зацікавленими партнерами, зокрема шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів.

Також вони планують спрямовувати спільні зусилля для зміцнення транскордонного співробітництва, економічних зв’язків, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону, а також: підвищувати енергетичну стійкість країн шляхом розвитку електричної, теплової та газової інфраструктури.

Країни-учасники мають намір сприяти відновленню та модернізації критичної інфраструктури.

Окрім цього, вони, зокрема, планують приділяти особливу увагу захисту унікального біорізноманіття Карпат, а також сприяти реалізації спільних інфраструктурних проєктів для інтеграції транспортної та логістичної інфраструктури регіону до європейської транспортної мережі, модернізації прикордонної інфраструктури та розвитку сучасних транспортних коридорів.

Український президент раніше заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Цього дня Зеленський також провів зустрічі з зі своїми сербським, румунським та польським колегами.