У Молдові вдруге за день фіксують порушення повітряного простору "повітряним об’єктом"

Міністерство оборони Молдови повідомило про ще одну фіксацію порушення повітряного простору країни за понеділок, 21 вересня.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Міноборони країни заявило, що на тлі масштабних атак РФ на Україну Служба повітряних операцій зафіксувала проліт повітряного об’єкта, що наближався з боку села Маяки Одеської області та перетнув кордон о 12:34 у напрямку молдовського села Паланки, що в Штефан-Водському районі.

О 12:36, об’єкт покинув повітряний простір Молдови у напрямку України.

"Служба повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором у координації з національними органами влади та партнерами", – додали у заяві.

Як писали, у ніч проти 21 вересня Міністерство оборони Молдови повідомило про фіксацію порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом. Цієї ж ночі Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону.

Писали, що молдовський Центр стратегічних комунікацій та протидії дезінформації заявив, що від початку 2026 року в країні зафіксували майже чотири десятки випадків несанкціонованих польотів дронів над повітряним простором країни.