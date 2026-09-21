Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль поблизу кордону з країною.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

У понеділок, 21 вересня, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала повітряну ціль, що пролітала за 12 кілометрів на північ від Кілії, поблизу кордону з Румунією.

Національний військовий командний центр повідомив Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів щодо оповіщення населення в північній частині повіту Тулча.

Після цього два винищувачі F-16 злетіли для моніторингу ситуації.

Пізніше повітряну тривогу скасували, а вторгнення в національний повітряний простір не зафіксували.

Напередодні водолази-сапери Військово-морських сил Румунії провели операцію зі знешкодження уламків безпілотного літального апарата в районі Гріндул-Чітук у повіті Констанца.

12 вересня писали, що у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре у Сучавському повіті Румунії було знайдено розбитий дрон.

А перед тим на пляжі у Румунії також знайшли уламки безпілотника.