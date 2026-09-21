У Молдові з початку року зафіксували майже 40 порушень повітряного простору дронами

У Молдові від початку 2026 року зафіксували майже чотири десятки випадків несанкціонованих польотів дронів над повітряним простором країни.

Про це свідчать дані, які 21 вересня оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та протидії дезінформації (Stratcom), передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

За даними Stratcom, з початку року було зафіксовано 39 випадків порушення дронами повітряного простору країни.

Як зазначається, у 2022 році було зафіксовано чотири випадки незаконних прольотів у повітряному просторі країни, у 2023 році – шість, у 2024 році – 10, а у 2025 році – 17.

Агентство наголосило, що за цими випадками слідують пропагандистські кампанії, мета яких – відвернути увагу від джерела агресії.

"Ці скоординовані хвилі пропаганди мають на меті залякати населення, посилити невдоволення діями чи бездіяльністю влади, підірвати зусилля з посилення оборонного потенціалу, зменшити підтримку України, вселити страх та схилити громадську думку до відмови від європейського шляху з метою "відновлення" хибного відчуття безпеки", – йдеться у заяві.

Варто зауважити, що лише у ніч проти 21 вересня Міністерство оборони Молдови повідомило про фіксацію порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом. Цієї ж ночі Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону.

А 18 вересня поблизу Кишинева поліція знайшла уламки дрона.