Латвия признала, что заблокировала исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна не поддержала решение ЕС о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины из-за инициативы об исключении из списка двух российских олигархов.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Кулбергс заявил, что Латвия не поддержала проект резолюции из-за инициативы об исключении из списков российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

"Ситуация не является однозначной. Продление действия санкций требует согласия всех 27 государств-членов ЕС. Если до истечения установленного срока согласие не будет достигнуто, под угрозой окажется продление санкций в отношении всего списка, а не только в отношении Алишера Усманова и Михаила Фридмана", – заявил он.

По его словам, продление санкций на 36 месяцев было бы правильным шагом, однако ценой этого "не может быть просто исключение этих двух лиц из санкционного списка".

"Латвия не может согласиться на такое предложение", – подчеркнул премьер страны.

Именно поэтому, по его словам, 22 сентября он и министр иностранных дел страны Байба Браже будут "работать с Брюсселем и Парижем, чтобы найти решение, соответствующее интересам Латвии".

"Мы будем искать поддержку позиции Латвии в рамках Европейского Союза. Я созвал на завтра экстренное заседание Кабинета министров для обсуждения этого вопроса. Пока Россия продолжает войну, европейское давление должно усиливаться, а не становиться более удобным для Кремля", – добавил Кулбергс.

Следующеезаседание послов ЕС начнётся 22 сентября в 9:00 утра по киевскому времени.

Действующий санкционный режим, список для которого ЕС начал формировать ещё в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.